Fußball: Sechs Runden bis zur Punkteteilung

Sechs Runden sind es nur noch bis zur erstmaligen Teilung in die Top-6 der Meistergruppe und der unteren Hälfte in die Qualifikationsgruppe. Auch wenn die Trainer gerne betonen, „von Spiel zu Spiel zu denken“, wird natürlich im Hintergrund gerechnet: Wie viele Punkte fehlen noch? Vermutlich wäre mit 32 Zählern das sichere Ufer erreicht. Für Rapid (vor dem Sonntag-Spiel gegen Sturm nur 19 Punkte) wären das vier Siege, ein Remis und eine Niederlage. Nicht leicht.

Linzer Spezialisten

Der LASK (derzeit 30 Zähler) ist hingegen fast durch. Ein Tor aus einem Eckball wäre beim Duell mit dem WAC am Samstag keine Überraschung: Die Linzer erzielten bereits acht Treffer aus Cornern, die Wolfsberger als Nr. 2 der Liga immerhin fünf. „Es gibt für mich jetzt fünf Großklubs in Österreich, und da ist der LASK dabei“, sagt WAC-Trainer Ilzer, der mit Platz 4 aber ebenso auf das obere Play-off spekuliert.

Noch nie hat St. Pölten in der Bundesliga gegen einen Konkurrenten drei Siege in Folge gefeiert. Genau diese Premiere wird am Samstag gegen Altach angepeilt, um gegen den Nachzügler den vorentscheidenden Schritt Richtung Top-6 zu schaffen.