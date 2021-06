Causa Arnautovic: Wo war die UEFA, als es wirklich wichtig war?

Die UEFA sollte sich in diesem Fall nicht wichtig machen, sondern lieber danach trachten, in wirklich wichtigen Dingen - wie beim Drama um den Dänen Christian Eriksen - ihren Laden im Griff zu haben. Zunächst ist zu hinterfragen und verurteilen, warum die TV-Regie so lange zugeschaut hat, als ein Spieler auf dem Platz reanimiert werden musste. Gibt es für so einen Notfall wirklich kein Regulativ, wenn man gleichzeitig bei Flitzern oder einer Greenpeace-Aktion nach zehn Sekunden wegschalten kann? Das grenzt an Heuchelei.