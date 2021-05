Zwischenzeitlich stand der Mittelfeldmotor schon vor der Verzweiflung, weil die ursprüngliche Verletzungspause von vier bis sechs Wochen immer mehr in die Verlängerung ging. „Ich hatte schon am Ende der vergangenen Saison Probleme und wollte die eigentlich nur in den Griff bekommen. Nach acht Wochen Pause machst du dir dann Gedanken und überlegst halt auch andere Dinge.“ ÖFB-Physio Mike Steverding half in der Folge mit, „dann ist es stetig bergauf gegangen“.

Der 24-Jährige hat durch die Verletzung Lehren für sein Leben und seine weitere Karriere gezogen, wie er selbst zugibt. „Dass man so einen Dämpfer mit harter Arbeit überwinden kann. Ich habe meinen Körper bei der Reha besser kennengelernt, ich weiß jetzt eher, was er in solchen Phasen braucht. Ich denke, dass mir diese Erkenntnisse in den nächsten zehn Jahren als Profi helfen können. Ich gehe gestärkt aus der Sache raus.“