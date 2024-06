Fußball-EM: Frankreich - Belgien gegen den Erstrunden-Blues

Als "Lohn" kommt es nun bereits im Achtelfinale am Montag in Düsseldorf zum Duell der Mitfavoriten Frankreich - Belgien (18.00 Uhr/live Servus TV, ZDF). So geht es auch gegen den Erstrunden-Blues.

Das haben sich wohl beide Teams etwas anders vorgestellt: Eigentlich als klare Favoriten in ihre jeweiligen Gruppen bei der Fußball-EM in Deutschland gestartet, haben sie mit minimalistischen ( Frankreich ) bis enttäuschenden Leistungen ( Belgien ) den Gruppensieg verpasst.

Belgien war wiederum als klarer Favorit in die Gruppe E gestartet, gewann aber lediglich gegen Gruppensieger Rumänien, verlor gegen die Slowakei und stand am Ende ebenso wie alle anderen Gruppengegner mit vier Punkten da. Im Endeffekt reichte die zweitbeste Tordifferenz zu ebendiesem Gruppenplatz.

Liverpools Ibrahima Konate scheint in der Innenverteidigung seinen Stammplatz neben Dayot Upamecano an Premier League-Kollegen William Saliba von Arsenal London verloren zu haben. Und im defensiven Mittelfeld davor halten Aurelien Tchouameni und Altmeister N'Golo Kante , der nichts von seiner Klasse eingebüßt hat, dicht.

Zurück zu Belgien: Die Roten Teufel sind die Gegner, gegen die "Les Bleus" am häufigsten in ihrer Fußballhistorie gespielt haben. Das erste Spiel der beiden Teams endete vor 120 Jahren in Brüssel 3:3. In den letzten 75 Treffen liegen die Belgier in der Statistik mit 30:26 Siegen voran.

Die letzten beiden Duelle entschieden aber die Franzosen für sich: 2018 das Semifinale bei der WM in Russland, als Frankreich später Weltmeister wurde, und das Semifinale der Nations League in Turin im Oktober 2021. Der Sieger trifft im Viertelfinale auf Portugal oder Slowenien.