Fuchs bei EM im Halbfinale über 100 m ausgeschieden

Sprinter Markus Fuchs ist am Dienstagabend bei der Leichtathletik-EM im Rahmen der European Championships in München im Halbfinale über 100 m ausgeschieden. Der Niederösterreicher, der fix in der Vorschlussrunde stand, wurde in seinem Rennen in der Zeit von 10,42 Sek. Achter und Letzter, Bester war der Brite Zharnel Hughes in 10,03. Nur die Top zwei der drei Halbfinali und die weiteren zwei Zeitschnellsten kamen in den Endlauf.

Für Susanne Walli war im Halbfinale über 400 m Endstation. Die Oberösterreicherin, die am Vorabend im Vorlauf mit 51,73 Sek. zweitbeste Karrierezeit gelaufen war, kam im dritten Halbfinal-Rennen als Siebente in 52,58 ins Ziel, gesamt wurde sie damit 20. Bei der WM im Juli in Eugene (USA) war sie auf Rang 23 gelandet.

Die Zeit zwischen Vorlauf am Montagabend und Vorschlussrunde war Walli zu kurz, um topfit am Start zu stehen. Zwölf Athletinnen war die erste Runde ja erspart geblieben. "Ich habe mich okay gefühlt, nicht supergut, aber ich war auch nicht komplett müde. Insgesamt kann man zufrieden sein, mehr ging nicht, ich nehme das so hin", erklärte die 26-Jährige, die noch dazu die ungünstige Bahn eins zugelost bekommen hatte.

Auf sie wartet nun am Donnerstag der Vorlauf über 200 m sowie am Freitag jener mit der 4x100-m-Staffel. "Ich bin bald hundert Vierhunderter gerannt und habe immer ein mulmiges Gefühl dabei, weil es wirklich zäh ist. Beim Zweihunderter ist das völlig anders, für mich ist das eine kurze Strecke, einfach zu genießen, darauf freue ich mich", meinte Walli.