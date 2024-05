Schwimm-EM der Junioren als Startschuss für weitere Events in Wien

Denn für den OSV ist das spontane Ausrichten der Nachwuchs-Europameisterschaft ein großer Erfolg, an den man anknüpfen will: "Die Junioren-EM soll für uns der Einstieg in internationale Bewerbe sein. Wir wollen versuchen, weitere europäische Bewerbe sowohl im Nachwuchsbereich als auch in der Elite-Klasse nach Österreich zu holen", so der Verbandspräsident. Der OSV befinde sich in Gesprächen mit Sportministerium und Stadt Wien, um eine Großveranstaltung in die Bundeshauptstadt zu holen. Angedacht wird dabei etwa die Kurzbahn-EM 2027 oder Synchronschwimm-Bewerbe, Austragungsort könnte die Wiener Stadthalle sein.