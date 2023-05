Giro d'Italia: Französischer Sieger, historischer Norweger

Und dann kam der Regen: Die vierte Etappe des Giro d’Italia brachte am Dienstag wilde Raserei auf nasser Fahrbahn mit drei Bergwertungen in den Abruzzen und den nächsten Test für die Besten im Gesamtklassement. Das Tempo auf den 175 Kilometern zwischen Venosa und der ersten kleinen Bergankunft am Lago Laceno im Hinterland von Salerno war von Beginn an höllisch hoch, entsprechend lange dauerte es, bis sich eine Ausreißergruppe bilden konnte – rund 80 Kilometer.