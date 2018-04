Toto Wolff: Mann der starken Worte - und Taten

Auf Wolff wartet die größte Herausforderung in seiner Amtszeit seit der kompletten Neustrukturierung des Teams im Jahr 2013. Fast ein gesamtes Jahr lang hatte er damals in den Fabriken in England und am Konzernsitz in Stuttgart vor allem eines getan: zugehört.

Danach schritt er zur Tat. „Klassische Konzernstrukturen werden den Ansprüchen der Formel 1 nicht gerecht“, lautet sein Masterplan für ein modernes und erfolgreiches Formel-1-Team.