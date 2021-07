Österreich-GP: Die Tops und Flops

Valtteri Bottas

Der Finne war ein mehrfacher Gewinner des Wochenendes. Mit dem Start-Ziel-Sieg untermauerte er seinen Anspruch auf die WM, der Titel "war immer das Ziel, aber ich möchte nicht zu viel Lärm darum machen". Dazu kommt, dass er Werbung in eigener Sache machte. Als Nachfolger von Nico Rosberg erhielt Bottas nur einen Einjahresvertrag. "Wir werden keine voreilige Entscheidung treffen", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff dennoch. Laut Statistik ist Bottas für Höheres berufen. Noch jeder Finne, der mehr als ein Rennen in der Formel 1 gewinnen konnte, wurde Weltmeister.

Die Oranjes

13.000 niederländische Fans waren nach Spielberg gepilgert, um Max Verstappen zu sehen. Die holländische Dependance von Red Bull hatte dafür mehrere hundert Zelte gratis zur Verfügung gestellt. Dementsprechend fest in niederländischer Hand war die große Tribüne nach Kurve eins am Red Bull Ring. Dort endete auch das Rennen von Verstappen – nach einer Kollision in Runde eins.

Organisation

Perfektes Wetter, perfekte Kulisse, perfekte Organisation. Der Red Bull Ring zeigte sich beim ersten Besuch der neuen Formel-1-Eigentümer in der Steiermark von seiner besten Seite. Der Veranstalter vermeldete mit 145.000 Besuchern wieder einen Anstieg.

Spannung

Die WM bleibt auch nach Spielberg spannend. Aus dem Duell Vettel gegen Hamilton könnte ein Dreikampf mit Bottas werden, dem nur noch 35 Punkte auf den Deutschen fehlen. Hamilton zeigt sich nach dem vierten Platz kämpferisch: "Je größer der Abstand wird, desto mehr Druck baut sich auf. Ich werde niemals aufgeben", sagte der Brite, dem zwanzig Punkte auf Vettel fehlen.

Und dann ist da ja noch Red Bull. Mit seinem fünften Podestplatz in Serie pirscht sich auch Daniel Ricciardo an die Top drei heran. "Wir waren im Rennen gleich schnell wie Mercedes", sagte der Australier.