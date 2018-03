Daniel Ricciardo: „Wir beide glauben, der Beste zu sein“

Es gibt Sportstars, die sich selbstbewusst (und wohl auch selbstverliebt) mit Löwen vergleichen (Zlatan Ibrahimovic). Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo findet Parallelen beim Honigdachs. „Es ist das wohl furchtloseste Wesen im Tierreich. Es sieht süß und nett aus, wenn aber etwas in sein Territorium eindringt, wird es zum Barbar. Im Grunde ist der Honigdachs jedoch ein guter Kerl“, erklärt der 28-Jährige.

Daniel Ricciardo, der gute Kerl der Formel 1, unterbricht zwei Mal kurz das KURIER-Interview, um Autogrammwünsche zu erfüllen. „Tut mir furchtbar leid, aber das ist mir wichtig“, entschuldigt sich der Red-Bull-Fahrer, der am Sonntag in seiner Heimat Australien als Mitfavorit in die Saison startet.

KURIER: Mister Ricciardo, ist es immer dermaßen stressig und turbulent für Sie?

Daniel Ricciardo: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es von Jahr zu Jahr noch mehr wird. Die Tage an der Rennstrecke sind verdammt lang, vor allem jene, an denen man gar nicht fährt. Ich sitze lieber im Auto als mit Leuten darüber zu sprechen (lacht) .

Wie oft müssen Sie Nein zu etwas sagen?

Du kannst schon ein paar Sachen ablehnen, aber Vieles gehört einfach zu diesem Beruf dazu. Es nützt nichts, schlecht gelaunt zu sein, die Sachen werden dann nur noch anstrengender. Aber es gibt ja auch viele Aufgaben rund um das Rennfahren, die Spaß machen – Fanarbeit etwa.

Wie verbringen Sie Ihre rennfreie Zeit im Winter?

Ich habe ja Glück: Euer Winter ist mein Hochsommer in Australien (lacht) . Die ersten Tage in der Heimat sind aber immer stressig. Jeder will etwas. Das ist auch okay, ich komme ja nicht so oft heim. Aber bald danach klinke ich mich fast komplett aus.

Wie schwer ist es für Sie, weit weg von der Heimat zu sein?

Es ist schwieriger, als manche Leute glauben würden. Die meisten der anderen Fahrer kommen aus Europa und sehen ihre Familien und Freunde recht regelmäßig an den Wochenenden. Ich sehe meine bestenfalls alle paar Monate. Ich versuche, Freunde und Familienangehörige zu einigen Rennen zu bringen. Es hilft mir, wenn ich mit ihnen Essen gehen oder Party machen kann. Ich vermisse meine Heimat, aber ich bin mittlerweile auch schon daran gewöhnt.