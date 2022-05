Forderung: "FIFA soll WM-Arbeitern in Katar Entschädigung zahlen"

Seit der Vergabe der Fußball-WM 2022 nach Katar häuft sich Kritik am Gastgeberland, am Organisationskomitee und an der FIFA, weil Arbeitsmigranten über über menschenunwürdige Arbeitsbedingungen berichten.

Menschenrechtsorganisationen und Fan-Gruppen fordern nun in einem offenen Brief den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino auf, gemeinsam mit dem Veranstalter-Land eine Art Wiedergutmachungsprogramm ins Leben zu rufen – inklusive Entschädigungszahlungen. Diese sollen nicht nur an verletzte Arbeitskräfte und Angehörige Verstorbener gehen, sondern auch an Menschen, die finanziell oder körperlich ausgebeutet wurden und teils schwer traumatisiert in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind, erklärt Mustafa Qadri von der teilnehmenden Organisation Equidem dem KURIER.