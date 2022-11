Football: Raimann bei Colts-Niederlage wieder in der Startformation

├ľsterreichs Football-Hoffnung Bernhard Raimann ist am Sonntag bei der deutlichen 3:26-Niederlage seiner Indianapolis Colts bei den New England Patriots in die Startformation zur├╝ckgekehrt.

Der 25-j├Ąhrige Offensive Tackle profitierte am Sonntag von der Verletzung seines Teamkollegen Dennis Kelly, zuletzt war der Rookie aus Wien nur zweite Wahl. F├╝r die Colts um Quarterback Sam Ehlinger war es allerdings die f├╝nfte Niederlage im neunten Spiel, die dritte hintereinander.