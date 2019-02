Football für Fußballer: Ein Crashkurs von Pammesberger

Auf den Punkt gebracht: Der Ball ist nicht rund, ein Spiel dauert nicht 90+ Minuten, sondern – ja, das weiß keiner, und am Ende gewinnen nicht die Deutschen, sondern die Patriots. Die Patriots das ist quasi Bayern München. Die sympathischste Mannschaft, zu der Sie helfen, sind die Seattle Seahawks. Aber die sind leider schon am Wildkarten-Wochenende ausgeschieden, also helfen Sie zu den Rams.

Die sind aus L.A., aber erst seit Kurzem. Football heißt es deswegen, weil der Ball mit der Hand getragen wird. Kicker ist nur einer. Die wichtigste Linie ist die Line of Scrimmage, die G’wurl-Linie. Wo die ist, das kann man nicht sagen. Weil sich ja die Kette bewegt, jedenfalls dort wo der Lollipop grade ist. Das Wichtigste an der Offensive ist die Verteidigung! Und bei der Verteidigung der Angriff auf den Werfer.