Ein Super Bowl im Schatten des Rassismus

Baseball gilt wie Football als Sport der Weißen. Anders Basketball. Die NBA hat als einzige große Liga der US-Sportarten mehr dunkelhäutige als weiße Fans. Das Klima in der Liga und bei den Klubs ist auch liberaler. „Die Spieler sind auch Bürger“, sagt NBA-Chef Adam Silver. Solche Töne hört man im Baseball und Football nicht. Spencer Dinwiddie von den Brooklyn Nets spielt in Schuhen, auf denen ein Bild von Kaepernick zu sehen ist. Und Superstar LeBron James warf Trump vor, sich „einen Scheiß um die Menschen“ zu kümmern. Daraufhin entgegnete Moderatorin Laura Ingraham vom Trump-nahen Sender Fox: „Halt den Mund und spiel lieber“.

James nahm das zum Anlass und produzierte einen Doku-Dreiteiler mit dem Namen „Shut up & dribble“. Bei der Aufarbeitung von Rassismus im Sport kommt auch Mahmoud Abdul-Rauf vor, der Basketballer, der bei der Hymne nicht aufgestanden ist. Am 12. März 1996 suspendierte ihn die NBA – für zwei Tage und ein Spiel. Danach einigte man sich darauf, dass er während des Abspielens der Hymne still beten würde. Das Haus von James in Los Angeles wurde 2017 mit Graffiti beschmiert. James: „Ich bin ein schwarzer Mann, der viel Geld verdient. Und wenn über meiner Tür das Wort Nigger gesprüht wird, weiß ich, dass es noch viel zu tun gibt.“

Die Einladung, bei der Doku „Shut up & dribble“ mitzumachen, lehnte Michael Jordan ab. Einer der größten Stars der NBA-Geschichte lehnt politische Annäherungen kategorisch ab, sagte sinngemäß, dass auch Republikaner Sportschuhe kaufen würden. Und Tiger Woods, Sohn eines Schwarzen und einer Thailänderin, war von Bill Clinton eingeladen worden und einer Gedenkveranstaltung für den ersten schwarzen Spieler in der Baseballliga – doch Woods flog lieber in den Urlaub.