Das sind die Werbespots des Super Bowl 2019

Nicht nur die besten Spieler der National Football League legen sich am Sonntag ins Zeug. Auch die Werbeindustrie läuft zur Hochform auf, wenn in Atlanta die New England Patriots und die Los Angeles Rams um den Super Bowl spielen.

Fünf Millionen US-Dollar sollen heuer 30 Sekunden Werbezeit während des Sportspektakels kosten. Viel Geld, doch die Konzerne reißen sich um die Werbeplätze. Die ersten Spots, die am Sonntag in den USA zu sehen sein werden, machen bereits die Runde.