Kampfansage von Vikings-Star Milanovic: "Das Team ist noch besser"

Fünf Spiele, fünf Siege – die Vienna Vikings sind wie erwartet stark in die European League of Football gestartet. Niederlagen sind ja prinzipiell nicht das Metier der Wiener. In den ersten beiden Saisonen hatten sie eine Siegquote von 91,3 Prozent.

Einer, der schon vor zwei Jahren beim Titelgewinn dabei war, ist Aleksandar Milanovic. Der 33-Jährige sagt vor dem sechsten Spiel am Samstag in Wiener Neustadt gegen Wroclaw, dass die Mannschaft noch mehr Talent habe als beim Titelgewinn vor zwei Jahren. „Das Team ist besser als 2022, befindet sich aber noch in der Findungsphase. Das Spiel gegen Prag war ein Erfolg, aber der wahre Test kommt gegen die Polen.“ In Wroclaw hatten die Vikings das erste Spiel knapp mit 16:13 gewonnen.