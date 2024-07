Warum Österreichs NFL-Hoffnung Seikovits nur dreimal im Jahr spielt

Allerdings sei Seikovits in seinem vierten Jahr in den USA realistischer geworden. Er kenne Footballer, die in ihr fünftes oder sechstes Jahr gegangen sind und auch noch kein Regular-Saison-Spiel absolviert haben. „Also bin ich kein Einzelfall.“

„Das ist mental herausfordernd. Man ist Footballer, man liebt diesen Sport“, sagt der 26-Jährige bei einem Heimatbesuch in Wien. „Jetzt bin ich endlich dort, bekomme Geld dafür – und natürlich will ich auch hier spielen.“

Zu einer Karriere wie jener von Bernhard Raimann , der bei den Indianapolis Colts zum Stammspieler wurde . Im Gegensatz zum Offensive Tackle aus dem Burgenland wurde Seikovits über das Scouting-System IPPP (International Player Pathway Program) entdeckt. Jeder Klub darf nur einen Spieler aus diesem Programm in seinem 91-Mann-Kader haben. Am Ende der Vorbereitung wird der Kader auf 46 Spieler reduziert – zu diesen 46 möchte Seikovits heuer gehören.

Diese Woche fliegt Seikovits wieder zurück in die zweite Heimat Arizona. „Mittlerweile fühle ich mich auch dort zu Hause“, sagt er. „Meine Verlobte Lena und ich haben dort neue Freunde gefunden.“

Wohnsitz in Wien hat er keinen mehr – obwohl er ihn sich leisten könnte. „So viel, wie ich in den USA jetzt schon verdiene, könnte ich in Österreich mit dem Football nicht verdienen. Da bleibt schon etwas über.“ Richtig reich wird er derzeit aber noch nicht: „Man muss einmal in der Regular Season spielen, um so viel zu verdienen, dass man danach zehn Jahre nichts arbeiten muss.“