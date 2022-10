Football ade: Puls4 verliert die Rechte für die NFL

Spätabends mit Chips, Popcorn, Bier und Cola vor dem TV-Schirm sitzen und Football sehen - das wird künftig für die Fans der NFL in Österreich nicht mehr so einfach sein. Denn ab der nächsten Saison hat Puls4 keine Rechte mehr auf die Übertragung der Spiele.

14 Jahre lang hatte der Privatsender die Partien in die Wohnzimmer der österreichischen Fans geliefert. Damit ist nach dieser Saison Schluss. "In den Gesprächen über eine Fortführung des Vertrages konnte leider keine Einigung erzielt werden. Wir sagen jetzt schon Danke an alle treuen Fans", heißt es in einer Aussendung des Senders. Ob ein anderer Sender die Rechte erhält, ist noch nicht bekannt.

Am kommenden Wochenende wird allerdings noch übertragen. Am Sonntag, den 16. Oktober 2022, sind am NFL MATCHDAY Bernhard Raimanns Indianapolis Colts gegen die Jacksonville Jaguars (18:55 Uhr, PULS 24 & puls24.at) zu sehen.