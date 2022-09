Die NFL künftig bei RTL - Puls4 hofft noch

Mit dem Spitzenspiel zwischen den Los Angeles Rams um Quarterback Matthew Stafford gegen die Buffalo Bills startet in der Nacht auf Freitag die NFL (2.20 Uhr/live Puls24). Jedenfalls in Deutschland ist es die letzte Saison bei der ProSiebenSat.1-Gruppe, dann spielt der US-Football bei der RTL-Gruppe. Diese sicherte sich ein umfangreiches Rechtepaket der amerikanischen Football-Liga und löst damit nach mehr als zehn Jahren ProSiebenSat.1 ab. Der Vertrag gilt von der Saison 2023/24 an für insgesamt fünf Spielzeiten.

Die Auswirkungen dieses Deals auf Österreich sind noch offen. Die NFL hatte bisher bei Puls4 und Puls24 ihre Heimat. Auf KURIER-Anfrage erklärt man bei den Österreich-Sendern von ProSieben Sat.1: „Für die NFL-Saison 2023/24 können wir noch keine konkreten Angaben machen.“ Man freue sich auf eine spannungsgeladene neue NFL-Saison 2022/23, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag starte. „Die Football-Fans kommen auf Puls4, Puls24 sowie in den Livestreams auf puls24.at und Zappn wie gewohnt auf ihre Kosten – und das vom Kickoff Game bis zu Super Bowl LVII. Wir haben seit Langem eine Partnerschaft mit der National Football League und wollen für unsere Seherinnen und Seher weiterhin das Zuhause für die NFL in Österreich sein.“