Anpfiff zur teuersten Liga der Welt: Alle Augen auf Tom Brady

Die NFL startet in der Nacht auf Freitag (2.20 Uhr/live Puls24) mit dem Spitzenspiel zwischen den Los Angeles Rams gegen die Buffalo Bills in die neue Saison. FĂŒr Rams-Quarterback Matthew Stafford, der die Kalifornier im Februar zur Meisterschaft gefĂŒhrt hatte, begann die Mission Titelverteidigung mĂŒhsam. „Ich kann euch nachher eine PDF schicken mit all den Dingen, die ich gemacht habe“, scherzte der 34-JĂ€hrige ĂŒber den Umgang mit einer lĂ€stigen Ellbogenverletzung.

Bereits in der abgelaufenen Saison kĂ€mpfte Stafford mit Schmerzen in seinem rechten Ellbogen, in der Saisonvorbereitung wurden die Probleme wieder akut. Allerdings soll der Ballverteiler beim Auftakt gegen den Mitfavoriten aus Buffalo keine EinschrĂ€nkungen mehr haben, wie Headcoach Sean McVay betonte. Auf der Gegenseite wartet mit Josh Allen einer der talentiertesten Quarterbacks der Liga, der die Bills zum ersten Super-Bowl-Sieg ĂŒberhaupt fĂŒhren soll.