Filippo Ganna zertrümmert den Stundenweltrekord auf dem Rad

Der zweimalige Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna hat einen Stunden-Weltrekord aufgestellt. Der Italiener schaffte am Samstag auf der Bahn im Schweizer Grenchen 56,792 Kilometer und verbesserte damit deutlich die alte Bestmarke des Briten Dan Bigham (55,548). Bigham hatte erst am 19. August dieses Jahres den alten Rekord aufgestellt.

Der 26-Jährige zählt zu den besten Zeitfahrern der Welt. Der Italiener holte sich 2020 und 2021 den Titel in dieser Disziplin und gewann in den vergangenen Jahren bei einigen Rundfahrten diverse Etappen im Kampf gegen die Uhr. Dazu wurde er auf der Bahn viermal Weltmeister in der Einerverfolgung.

Zudem überbot Ganna die 26 Jahre alte Rekordmarke des Briten Chris Boardman (56,375 km), die später annulliert wurde, weil die der Radsport-Weltverband UCI die Regeln änderte und nur noch traditionelle Räder zuließ - Boardman war auf einem eigens konstruierten Spezialrad unterwegs gewesen.