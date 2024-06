Überraschung: Florian Gosch ist neuer ÖOC-Generalsekretär

Florian Gosch wird nächster Generalsekretär des des Österreichischen Olympischen Comités. Der Steirer tritt die Nachfolge von Peter Mennel an, der seit Juni 2010 die operative ÖOC-Führung verantwortet. Gosch war bisher ÖOC-Marketingleiter und damit an der Schnittstelle von Sport und Wirtschaft. In den Monaten nach den Olympischen Spielen in Paris wird er das Amt von Peter Mennel übernehmen.