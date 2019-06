Extremradler Christoph Strasser: 20 Minuten Schlaf in 28 Stunden

Die nächste Herausforderung ist das Monument Valley mit Temperaturen von über 40 Grad. Schon an den ersten eineinhalb Tagen machte den Teilnehmern die Hitze zu schaffen. Strasser legte deshalb seine Kühl-Pads an, die den Körper abkühlen sollen. Zudem spritzen ihn seine Crew-Mitglieder im Laufschritt mit Wasser an.

Das Race Across America wird seit 1982 durchgeführt, die Teilnehmer müssen dabei 4.940 Kilometer zurücklegen.