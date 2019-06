Extremes auf zwei Rädern: „Die Schmerzen dauern nur acht Tage“

Kann man Schlafentzug trainieren?

Nein. Aber man kann besser damit umgehen, je öfter man ihn erlebt hat. Im Überlebenskampf oder in anderen Extremsituationen kommen Menschen sehr lange ohne Schlaf aus. Das RAAM ist so eine künstlich herbeigeführte Ausnahmesituation.

Wie haben Sie sich vorbereitet?

In den Monaten seit Dezember bin ich 800 Stunden am Rad gesessen. In der letzten Trainingswoche bin ich 39 Stunden gefahren, teilweise auch hohe Intensitäten. Das ist also ein Vollzeitjob auf dem Fahrrad.

Was ist ihr Antrieb?

Ich sehe das pragmatisch. Für mich ist das Wettkampfsport. Warum spielt Roger Federer immer noch Tennis? Der hat 20 Grand Slams gewonnen! So gehe auch ich an die Sache heran. Ich mache das gern. Es überwiegen die positiven Erfahrungen. Es ist erfüllend, gemeinsam mit einem Team auf ein großes Ziel hinzuarbeiten. Ohne mein Team wäre ich nichts. Und natürlich schiele ich heuer auf die Chance, als Erster zum sechsten Mal zu gewinnen.

Das heißt, Sie würden nach einem möglichen Rekord nicht sagen: „Das war’s“?

Das könnte schon sein. Denn das Rennen birgt Gefahren. In den USA sind es Autofahrer nicht gewöhnt, dass es Radfahrer gibt. Dort ist man der einzige Radfahrer, den ein Lkw-Fahrer in seinem Leben sieht.

Wo lauern sonst noch Gefahren?

Gefährlich kann es in den Rockies werden, wenn man bergab fährt und ein Hirsch steht auf der Straße. Das in Verbindung mit der Müdigkeit … Es hat in 37 Jahren beim Race Across America bisher zwei Todesfälle gegeben. Beide Unfälle sind passiert, weil die Radfahrer mit Sekundenschlaf Verkehrsunfälle verursacht haben. Es ist aber noch nie jemand an Überanstrengung gestorben. Und das wird auch sicher so bleiben. Wenn man nicht mehr kann, kippt man um und schläft ein.