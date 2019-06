5000 km und 52.000 Höhenmeter

In den nächsten beiden Wochen erwartet mich eine besondere Aufgabe: Ich darf als Teamärztin den Steirer Markus Brandl beim RAAM, dem Race Across America, begleiten. Ich glaube, wir alle haben persönliche und berufliche Ziele, und bereits als Medizinstudentin hat es für mich zwei Landmarks gegeben, die ich unbedingt erreichen wollte: Ich wollte einmal bei der Crocodile Trophy und einmal beim RAAM dabei sein.

Ein Traum wird Wirklichkeit

Nun bin ich bereits seit fünf Jahren bei der „Croc“ in Australien die Rennärztin, in den nächsten Tagen wird also auch mein zweiter beruflicher Traum Wirklichkeit. So wie die Crocodile Trophy als härtestes Mountainbike-Rennen der Welt gilt, ist das RAAM (raceacrossamerica.org) das härteste Straßenrennen, immerhin um dreißig Prozent länger als die Tour der France. Mehr als 5000 Kilometer und 52.000 Höhenmeter müssen von den EinzelstarterInnen in zwölf Tagen bewältigt werden. Die Strecke verläuft vom Westen der USA in Oceanside, Kalifornien, quer über den Kontinent bis Annapolis, Maryland.

Viel Verantwortung

Der Rekord des inzwischen fünffachen Siegers Christoph Strasser liegt bei unglaublichen 7 Tagen, 15 Stunden und 56 Minuten, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 26,42 km/h entspricht. Abgesehen von der Aufregung, bei diesem Event live dabei zu sein, bin ich auch professionell aufgeregt, liegt als Teamärztin doch viel Verantwortung auf meinen Schultern. Wie wird sich der körperliche Zustand meines Athleten entwickeln? Wie wird er die Anstrengung und den Schlafmangel tolerieren? Wie lange ist es bloßer Wahnsinn, ab wann besteht ein ernsthaftes gesundheitliches Risiko? Wie funktioniert die Ernährung?