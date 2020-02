Ex-Nummer 1 erhebt schwere Doping-Vorwürfe gegen Andre Agassi

Aber nicht nur die ATP bekommt ihr Fett ab, Marcelo Rios hat auch eine fragwürdige Einstellung gegenüber Homosexuellen. "Man kommt in ein Haus und sieht zwei Väter, wie erkläre ich das meinem vierjährigen Sohn? Ich habe einen Sohn, der ein Mann ist, und ich versuche, ihn als Mann zu erziehen. So wie ich bin. Aber wenn er sich als Homosexueller outen sollte, was soll ich tun, dann muss ich ihn so akzeptieren, wie er ist. Aber ich hoffe, dass das nicht der Fall ist."