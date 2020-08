Erstes Maximum Break im Crucible Theatre seit acht Jahren

Irgendwie schade, dass der tosende Applaus nur blechern aus der Konserve kam. Nicht auszudenken, was im Crucible Theatre in Sheffield los gewesen wäre, wenn die Ränge bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen wären. Bei Szenen wie sie am Donnerstag der schottische Snooker-Star John Higgins lieferte, hält es normalerweise keinen auf den Sitzen.

John Higgins sorgte in seinem WM-Achtelfinalmatch gegen den Norweger Kurt Maflin für ein seltenes Highlight. Beim wichtigsten Turnier des Jahres gelang dem 45-Jährigen in Maximum Break, gleichbedeutend mit dem perfekten Spiel. Der Schotte lochte abwechselnd immer eine rote Kugel (1 Punkt) und die schwarze Kugel (7) und kam so auf die maximale Punktezahl von 147.