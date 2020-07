Bitte zu Tisch: Ein 18-jähriger Österreicher bei der Snooker-WM

Inzwischen weiß er, was ihn in Sheffield erwartet, er reist gelassen ins Mutterland des Snookersports. In England ist Snooker ein Nationalsport und Quotengarant: So sahen beim WM-Finale im Jahr 1985 18,5 Millionen Engländer zu. Mittlerweile hat der Boom auch China erfasst: Als 2016 mit Ding Junhui erstmals ein Spieler aus dem Reich der Mitte im WM-Endspiel stand, verfolgten 210 Millionen Chinesen den Auftritt ihres Landsmanns. In England wie in China hätte Florian Nüßle keine Probleme, einen passenden Trainingspartner zu finden. Trotzdem zieht es den 18-Jährigen nicht wirklich wie andere Spieler auf die Insel. „Das ist für mich unvorstellbar, dort zu leben. Ich fühle mich dort nicht wohl.“