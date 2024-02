"Gefährliche Clownshow": Milliardäre planen Olympische Doping-Spiele

Noch ist aber nicht klar, wie konkret das Projekt tatsächlich ist und wie das Event im Detail über die Bühne gehen soll. Mitte 2024 soll dazu ein Vorschlag vorgelegt werden. Zudem gilt es Sponsoren und Medienpartner zu finden.

"Gefährliche Clownshow"

Kritik an der umstrittenen Idee ließ jedenfalls nicht lange auf sich warten: So bezeichnete Travis Tygart, Chef der US-amerikanischen Anti-Doping-Agentur (USADA) das Projekt klar als "Farce". Es sei eine "gefährliche Clownshow", die sich nicht um "echten Sport" drehe. Und: Viele der dann erlaubten Substanzen wären "wahrscheinlich in vielen Staaten illegal": Zudem warnen Mediziner davor, dass die Einnahme von Steroiden schädliche Nebenwirkungen haben kann. Auch aus Österreich kommt Kritik. David Müller von der nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) spricht in der Kronen Zeitung von einem Irrsinn: "Das geht so lange, bis der Erste im Wettkampf dann einfach umfällt."