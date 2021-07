Nervenprobe für die Familie: Wecker stellen für Olympia-Silber von Polleres

Medaille auf dem Tisch

Mittwoch, kurz nach 12.30 Uhr in Ternitz. Annemarie und Herbert Hecher sitzen in der Küche vor dem Fernseher. Gleich nebenan fiebert Michaelas Freund Raphael Pichelbauer dem finalen Kampf seiner Lebensgefährtin entgegen. Auf dem Tisch vor ihm liegt die Bronzemedaille von der Judo-Weltmeisterschaft im Juni in Budapest – einer der bis dahin größten Erfolge der 24-Jährigen. „Aber Olympia ist für sie noch einmal etwas ganz anderes“, sagt Pichelbauer.