Eine Frage der Philosophie: Der ÖFB muss endlich umdenken

Lars Söndergaard

Wir haben beim dänischen Fußballverband bei den Frauen, Männern und auch in der Jugend die gleichen Prinzipien als Basis. Grundsätzlich wollen wir so hohes Pressing wie möglich praktizieren, wir wollen aber auch so viel Ballbesitz wie möglich haben und das Spiel bestimmen, andererseits aber auch Räume finden, um direkt zu spielen.

Diese Prinzipien sind durchgängig, dann kann es aber sein, dass ein Spielplan etwas Spezielles erfordert, dass hohes Pressing gegen einen bestimmten Gegner keinen Sinn macht.

Wenn man unsere Mannschaften sieht, wird man viele Gemeinsamkeiten finden. Dass eine Mannschaft plötzlich ganz anders spielt und zum Beispiel vermehrt mit hohen Bällen arbeitet, das wird es nicht geben.

Unsere Trainer haben sehr wohl Freiheiten, sie sind aber beim Verband angestellt, weil sie zu dem Weg passen, wie Dänemark spielen möchte.