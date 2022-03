Ein stimmungsvolles Wiener Handball-Derby mit vielen Siegern

Am Ende herrschte in der Hollgasse zu Wien-Margareten sogar 4-G: Es wurde getrommelt, geschrien, gefeiert, gesungen. Die Fivers setzten sich am Samstagabend in einem packenden und bis zur letzten Sekunde spannenden Wiener Handball-Derby gegen Westwien mit 30:29 durch. Nicht nur der Sieg war Grund, den Emotionen freien Lauf zu lassen, es war auch das erste Derby seit langer Zeit, das fast ohne Corona-BeschrÀnkungen ausgetragen wurde.