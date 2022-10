Ein norwegischer Sieg mit Rekordzeit beim Ironman auf Hawaii

Gustav Iden gewann die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii und stellte einen neuen Streckenrekord sowie eine Marathon-Bestmarke von 2:36:15 Stunden auf. Der 26-jährige Norweger setzte sich am Samstag (Ortszeit) nach 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,2 km Laufen in 7:40:24 Stunden vor dem französischen Überraschungszweiten Sam Laidlow (7:42:24) und Kristian Blummenfelt (7:43:23) durch.

Idens Landsmann und Trainingspartner Blummenfelt hatte im vergangenen Jahr Olympisches Gold in Tokio geholt, den ITU-Titel gewonnen sowie in diesem Jahr die Nachhol-Ironman-WM von 2021 in St. George für sich entschieden. Er war als großer Favorit auf Gold ins Rennen gegangen.