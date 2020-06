Ein Nationalteam aus aller Herren Länder

Das schien zunächst eine unlösbare Aufgabe in einem 2,1-Millionen-Einwohner-Land, in dem nur jeder Siebente dort auch geboren wurde. Obendrein verbindet Katar mit Handball so viel wie Österreich mit Wellenreiten. "Wir sind eine kleine Nation mit limitierten menschlichen Ressourcen", sagt der Vizepräsident des katarischen Verbandes, Ahmed Mohammed Abdulrab Al-Shaabi. Da der internationale Verband Nationenwechsel nach dreijähriger Stehzeit bei Länderspielen gestattet, wurde eifrig umworben – mit Geld. Dem Lockruf erlegen sind Dutzende, im aktuellen 28-Mann-WM-Kader wurden nur vier Spieler tatsächlich in Katar geboren.

Von Schande war daher beim Eröffnungsspiel am Donnerstag nichts zu merken: Mit dem 28:23-Sieg gegen Brasilien nehmen die Gastgeber Kurs auf das Achtelfinale, das Minimalziel.

Der Held beim Auftakterfolg war dann auch mit zwanzig Paraden der Tormann Katars, allerdings nicht Stojanovic, sondern sein Kollege Danijel Saric. Und das in seinem ersten Pflichtspiel. Eine Sensation? Keineswegs. Saric ist alles andere als ein Neuling, er ist 37 Jahre alt und gilt als einer der Besten seines Fachs. Seit 2009 spielt er beim FC Barcelona, die Staatsbürgerschaft Katars erhielt der Bosnier erst vor wenigen Wochen. "Das Geld ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Ich bin 37, wollte eine WM spielen und die Chance auf Olympia haben."