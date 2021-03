Ein Jahr Corona: Schwere Zeiten für die Passiv-Sportler

Skisport

Jeder kennt die elektrisierende Atmosphäre beim Night Race in Schladming oder die beeindruckende Kulisse bei den übrigen Rennen in Österreich und in der Schweiz. Doch an anderen Weltcup-Orten finden die Rennen auch in normalen Jahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In diesem Winter, in dem nur in Europa gefahren wurde, waren die Veranstalter kreativ: Für die Speedrennen in Gröden legten die berühmten Holzschnitzer aus dem Tal Nachtschichten ein und schufen Dutzende Holzfiguren. In St. Anton standen Hunderte Schneemänner auf der Tribüne. Am meisten gingen die Fans in Kitzbühel ab. Mehr gut gemeint als gut gemacht war die Idee, während der Rennen Applaus und Trötenlärm aus der Konserve einzuspielen.