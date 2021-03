Besondere Geschichte und Geschichten von fünf Kult-Klubs

Boca Juniors und River Plate, die Erzrivalen aus Buenos Aires, wurden vor über 100 Jahren im armen Stadtteil „La Boca“ gegründet. Der Streit um die Klubfarben wurde auf dem Platz ausgetragen. Boca verlor und beschloss, in den Nationalfarben des Schiffes aufzulaufen, das als nächstes in den Hafen einlaufen sollte. Es war aus Schweden – und so tragen die Boca Juniors Gelb und Blau. Die Boca Juniors sind die Heimat der Arbeiter und Geringverdiener, und vor allem: Sie haben Diego Maradona groß gemacht.