Nach "Erdbeben": Frankreichs goldene Handball-Generation am Ende?

Das Vorrunden-Aus des sechsfachen Welt- und dreifachen Europameisters Frankreich hat am Sonntag für Aufsehen gesorgt. Auch wenn "Les Bleus" in Olympiajahren traditionell schwächeln, kam das Ende bei der von Österreich, Norwegen und Schweden gemeinsam veranstalteten EM überraschend früh. Eine große Frage steht im Raum: War das nun das Ende von Frankreichs einst goldener Handball-Generation?

Die Auftakt-Niederlage gegen EM-Comebacker Portugal war der Schritt in den Abgrund, das 26:28 gegen Norwegen in Trondheim der finale Sargnagel. "Was machen wir mit dieser gescheiterten Euro, und was können wir daraus lernen?", fragte Frankreichs Superstar Nikola Karabatic danach. Frankreichs Medien reagierten jedenfalls geschockt. "Das ist ein Erdbeben. Das Haus Frankreich ist nur noch ein Ruinenfeld nach diesem erbärmlichen Ausscheiden", schrieb die Zeitung Le Parisien am Montag. "Die Blauen erwartet eine jämmerliche Heimkehr", hieß es bei Le Monde. Und die L'Equipe sprach von einer "Ohrfeige".