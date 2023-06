Nach dem Todesfall: Viele Tränen am letzten Tag der Tour de Suisse

Für Felix Gall war diese Tour de Suisse sportlich gesehen ein kräftiges Ausrufezeichen. Er gewann die vierte Etappe und trug einen Tag lang das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. „Ich habe gesehen, dass die Form passt“, meinte der 25-Jährige, der sich nun auf seinen ersten Start bei der Tour de France freut.

Der Osttiroler wird deshalb auf ein Antreten bei den österreichischen Meisterschaften verzichten und sich in Ruhe auf die Tour de France vorbereiten, die am 1. Juli in Bilbao beginnt.