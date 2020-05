Die WM verliert ihren Superstar

Der kapitale Sturz auf der Planai war für Lindsey Vonn nicht der erste Tiefschlag bei einem Saisonhöhepunkt. Die charismatische Amerikanerin wurde schon in der Vergangenheit bei Großereignissen vom Verletzungspech verfolgt: Bei der WM in Åre holte Vonn zwar zunächst in Super-G und Abfahrt Silber, musste aber für alle weiteren Bewerbe absagen – Kreuzband-Anriss im rechten Knie. Beim Olympia-Riesentorlauf in Vancouver 2010 brach sie sich in Führung liegend bei einem Sturz den kleinen Finger. In Garmisch-Partenkirchen 2011 musste die Vizeweltmeisterin in der Abfahrt nach einem Trainingssturz wegen einer Gehirnerschütterung aufgeben.

Und vor vier Jahren bei der WM in Val d’Isere war das Verletzungspech sogar Gast bei Vonns Sieger-Party: Die zweifache Weltmeisterin verletzte sich den rechten Daumen beim Öffnen einer Champagnerflasche – die Wunde musste mit vier Stichen genäht werden.

Der Ausfall von Vonn ist tragisch. Nicht nur für die Amerikanerin selbst, sondern vor allem auch für die Veranstalter, die dadurch einen ihrer schillerndsten Stars verloren haben.