Ein Fehlstart in die WM

Selbst langjährige WM-Begleiter können sich nicht an ein ähnliches Terminchaos bei einem Ski-Rennen von WM-Format erinnern. Maria Höfl-Riesch, die es nicht bis ins Ziel schaffte, brachte es auf den Punkt: „So ein verrückter Tag. Ich bin nur froh, dass ich heil herunten bin.“

Tina Maze war die ganze Aufregung wurscht. Wie bereits so oft in diesem Winter prallte an der Slowenin alles ab. Die lange Wartepause? Kein Problem. Die schwierige Kurssetzung? Alles halb so wild. Die schlechte Sicht? Nicht der Rede wert. „Ich weiß, dass ich gut bin“, sagte die 30-Jährige, die in dieser Saison alles in Grund und Boden fährt. Die Triumphfahrt im WM-Super-G ist nur die logische Fortsetzung ihrer beeindruckenden Erfolgsserie (sieben Saisonsiege). Die große Kristallkugel ist der 30-Jährigen schon jetzt sicher, auch die 2000-Punkte-Marke dürfte für diese Maze in Hochform nur mehr eine kleine Hürde sein. Vor allem aber war dieser Triumph erst der Startschuss zur Medaillenjagd. Denn viele Ski-Experten trauen Maze bei dieser WM in allen Bewerben Stockerlplätze zu. „Damit will ich mich auch gar nicht beschäftigen.“