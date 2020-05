Der Super-G-Krimi zum Nachlesen

Der Wetter-Bereicht von Stefan Sigwarth: "Seit 6.45 Uhr wurde bereits der Kurs für den heutigen Damen-Super-G bei der WM 2013 gesteckt, in Kürze beginnen die Damen mit der Streckenbesichtigung. In der Nacht war es zum Teil klar, die Piste konnte nach dem Regen etwas an Härte gewinnen. In der Früh lag Hochnebel über der Planai, bis auf eine Nebelbank im unteren Streckendrittel ist die Planai inzwischen frei."