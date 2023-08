Kletter-Star Jakob Schubert ist immer dann am besten, wenn die Lage knifflig ist und der Druck am größten. Nicht von ungefähr ist der 32-jährige Innsbrucker bereits fünffacher Weltmeister und kraxelt bei nahezu jedem Großereignis auf das Stockerl. So geschehen auch bei der aktuellen Kletter-WM in Bern, bei der sich Schubert die Goldmedaille im Lead-Bewerb sicherte.