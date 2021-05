Die fünf Baustellen vor den Olympischen Spielen in Tokio

Angesichts weiter steigender Infektionszahlen weitet Japan den Corona-Notstand nochmals aus. In den Präfekturen Hokkaido, Okayama und Hiroshima müssen bis 31. Mai nun auch strengere Restriktionen umgesetzt werden. Erst kürzlich hatte die Regierung den Notstand in Tokio verlängert. Ein Notstand bedeutet in Japan allerdings nicht „Lockdown“. Restaurants und Bars sollen keinen Alkohol ausschenken und schon um 20 Uhr schließen, Unternehmen sollen Heimarbeit ermöglichen. Kaufhäuser und Kinos sollen geschlossen bleiben oder früher schließen. Veranstaltungen sind mit höchstens 5.000 Zuschauern erlaubt.

Die Impfung

Die Nordinselpräfektur Hokkaido, in der die Marathons stattfinden sollen, meldete am Donnerstag einen Rekord von 712 Fällen, während Tokio 1.010 Fälle hatte. In Japan wurden bisher insgesamt rund 656.000 Infektionsfälle mit 11.161 Todesfällen bestätigt. Gemessen an den 125 Millionen Einwohnern ist das wenig, allerdings hinkt man bei den Impfungen hinterher. Erst 1,24 Prozent der Bevölkerung sind komplett geimpft. Damit liegt das Land hinter allen anderen Industriestaaten zurück, obwohl das Durchschnittsalter der Bevölkerung sehr hoch ist. Bei den rund 11.000 Aktiven rechnet man hingegen mit einer hohen Impfquote.

Die Trainingslager