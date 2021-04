Rekordfrau Victoria Hudson: Vom Operationstisch zu Olympia

Der Speer flog und flog und flog – und blieb erst nach 64,68 Metern im Rasen stecken. Um 3,68 Meter übertraf Victoria Hudson Anfang dieser Woche ihre eigene Bestmarke, 3,25 Meter weiter als der bisherige österreichische Rekord war der Speer in der Luft. Die Marke bedeutete die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele. Am 4. August wird die 24-Jährige im Olympiastadion in Tokio in den Bewerb starten.