Spielt Thiem mit Melzer bei Olympia auch im Doppel?

Jürgen Melzer ist in zweifacher Hinsicht Fixstarter bei den Olympischen Spielen in Tokio ab 23. Juli. Der mittlerweile 39 wird in seiner Funktion als Sportdirektor des Österreichischen Tennisverbandes Teil der ÖOC-Delegation in Japan sein. Doch der Niederösterreicher plant fix ein, zum vierten Mal in seiner Karriere an einem olympischen Tennisturnier teilzunehmen.

Seit Monaten befindet sich Melzer auf seiner Abschiedstournee. Olympia will er noch mitnehmen. "Ich bin durch mein Ranking im Doppel qualifiziert", sagte Melzer am Mittwoch bei einem Pressegespräch im Wiener Marriott-Hotel. "Ich habe in den letzten Wochen wieder mehr trainiert - und mit den Jungen stehe ich ja auch regelmäßig am Platz. Denen kann ich ja auch noch was beibringen."