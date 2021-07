Die Corona-Sorgen in der Olympia-Blase: "Wie Knast mit Hofgang"

In Anbetracht der Covid-Sorgen geht außerhalb Deutschlands in der öffentlichen Wahrnehmung ein neues Problem fast unter, das den Sport sogar noch länger zu belasten droht als die Pandemie. In der Never-ending-Doping-Story wird das bisher unglaublichste Kapitel aufgeschlagen:

Saubere Athleten können allein schon durch flüchtigen Hautkontakt Opfer von Doping-Anschlägen werden. Das hat das rechtsmedizinische Institut der Universität Köln bei einer Versuchsreihe, dokumentiert vom Ersten Deutschen Fernsehen (ARD), herausgefunden und bewiesen.