Die Besten der Besten: Die zehn größten Sportler der Geschichte

Michael Phelps/Schwimmen: Das Olympia-Wunder

Wo Michael Phelps auftaucht, regnet es Medaillen. Der US-Star gilt als vielseitigster Schwimmer der Geschichte und ist mit 28 olympischen Medaillen, 23 davon in Gold, der bisher erfolgreichste Olympionike. Der mittlerweile 35-Jährige setzte vor allem zu Beginn dieses Jahrhunderts neue Maßstäbe. Mit 15 Jahren nahm er 2000 an den Spielen in Sydney teil, 2004 in Athen gewann er sechs Mal Gold, 2008 in Peking acht Mal. Nach einem Comeback setzte er seinen Erfolgslauf fort. In London 2012 gewann er vier Mal, in Rio 2016 fünf Mal Olympiagold.