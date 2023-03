Der Traum lebt: Wie es Seikovits noch in die NFL schaffen will

Anders ist das bei Seikovits. In seinem dritten Jahr in Arizona will er den letzten Schritt schaffen und auch in der NFL spielen. Warum es heuer klappen soll? „Athletisch bin ich jetzt auf demselben Niveau wie die anderen“, an Erfahrung müsse der Wiener noch etwas aufholen. Sicher kein Nachteil sei es, dass die Cardinals den Trainerstab ausgetauscht haben: „Alles neu ist gut. Ich werde alles in die Waagschale werfen.“