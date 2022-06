Bernhard Seikovits nimmt den zweiten Anlauf Richtung NFL

Seit gut einem Jahr lebt Bernhard Seikovits seinen Traum, spielt Football in den USA. Über ein Programm für europäische Spieler hat er es zu den Arizona Cardinals geschafft. Der Sprung in die Mannschaft ist ihm noch nicht gelungen. Das soll sich in der kommenden Saison ändern. Der 24-jährige Wiener nimmt den zweiten Anlauf, will es unbedingt in den Kader schaffen und ein NFL-Spiel bestreiten.

Aktuell genießt "Seiko" jedoch seinen dreiwöchigen Heimaturlaub. Was ansteht? "Oma und Opa besuchen, wir fahren auch nach Kärnten. Einfach viel Zeit mit der Familie verbringen. Und natürlich trainieren." Denn danach steht das Trainingscamp mit den Cardinals auf dem Programm, da will er sich "voll reinhauen", damit der Traum vom ersten Spiel in der NFL wahr wird. Seinen Platz im Trainingskader hat er sicher. "Die Cardinals haben diesen International Spot drei Jahre lang", erklärt er. Ziel ist es jedoch einen regulären Platz im Trainingskader zu ergattern. "Das ist der nächste Schritt, dann ist es einfacher in den Matchkader zu kommen, wenn sich während der Saison zum Beispiel ein Spieler verletzt", erklärt der Tight End.