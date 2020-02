Der nächste Nadal? Spanisches Tennis-Wunderkind zeigt auf

Ein erst 16-Jähriger sorgt für Aufsehen auf der Profi.Tour. Nach guten Ergebnissen bei Challenger-Turnieren bekam der Spanier Carlos Alcaraz eine Wild Card für das ATP-500-Turnier in Rio. Und es klappte schon beim ersten Antreten. Zu einer Zeit, in der andere 16-Jährige schon Nachtruhe halten müssen, besiegte Alcaraz mit Albert Ramos die ehemalige Nummer 17 der Welt 7:6, 4:6 und 7:6. Und das um 3 Uhr Ortszeit, in der Nacht auf Dienstag. 3:37 Stunden Nachtarbeit waren auf dem Programm gestanden.